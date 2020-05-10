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    В клубе АПЛ зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

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    Исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер сообщил о новом случае заражения коронавирусом в клубе.

    «Брайтон» не называет имена игроков
    «Брайтон» не называет имена игроков

    «Это проблема. К сожалению, вчера мы получили положительный результат теста на коронавирус третьего игрока. Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы защитить игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также минимизировать риск заражения, насколько это возможно», — цитирует Барбера Sky Sports.

    Имена игроков, которые заразились, не уточняются.

    Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. 0

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