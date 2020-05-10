В клубе АПЛ зафиксирован третий случай заражения коронавирусом

Исполнительный директорсообщил о новом случае заражения коронавирусом в клубе.

«Это проблема. К сожалению, вчера мы получили положительный результат теста на коронавирус третьего игрока. Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы защитить игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также минимизировать риск заражения, насколько это возможно», — цитирует Барбера Sky Sports.

Имена игроков, которые заразились, не уточняются.

Из-за пандемии коронавируса были приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат Англии. 0