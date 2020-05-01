Директор «Чертаново» призывает расширить РПЛ до 20 команд

Директорсчитает, что расширить РПЛ в следующем сезоне было бы справедливым решением в условиях пандемии.

«Президент федерации футбола Москвы уже выступил с предложением либо доиграть стыковые матчи, либо увеличить количество команд РПЛ до 20. Я эту идею полностью поддерживаю. Да, конечно, потому что таким образом "Чертаново" может попасть в РПЛ. Но при этой идее не будет нарушен спортивный принцип. А на следующий сезон можно поставить условие, что вылетать будут четыре команды, а ещё две — играть стыковые матчи.

Оппонентам, которые говорят, что трансляции будут неинтересными, могу ответить: когда вылетают сразу четыре команды, а две попадают в стыки, проходных матчей не будет. Логики в том, чтобы отменять стыки, нет никакой/

Чтобы разрешили 20 команд в РПЛ, нужно учитывать мнения руководителей клубов РПЛ, которое я очень уважаю. Понимаю, что, наверное, им не хочется и 18 команд. Но через прессу прошу их и руководителей лиги пойти нам встречу. Многие считают, что проект "Чертаново" — это один из тех проектов, на который стоит обратить внимание, дать возможность опробовать его в РПЛ. Мы не понимаем, что будет после коронавируса. Сейчас на примере "Чертаново" можно посмотреть, как играть в РПЛ с российскими футболистами и с небольшим бюджетом. Это поможет привлечь болельщиков. За этим будет интересно наблюдать», — заявил Ларин ТАСС.

Напомним, по итогам собрания представителей клубов ФНЛ было принято решение о досрочном завершении сезона в лиге из-за пандемии коронавируса.

На момент остановки сезона «Чертаново» занимало в таблице третье место. Московская команда имело одинаковое количество очков с «Химками» (54), однако право на выход в РПЛ по дополнительным показателям получил подмосковный клуб. 0