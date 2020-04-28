«Тоттенхэм» с 28 апреля возобновит тренировки на базе клуба

Лондонскийобъявил о решении возобновить тренировки на фоне пандемии коронавируса.

Игроки команды смогут приступит к индивидуальным занятиям с 28 апреля. Ежедневно приезжать на базу клуба будут только несколько игроков.

Как отмечается, каждый футболист будет пребывать на тренировку индивидуально и уже в спортивной экипировке. По завершении занятий игрок в обязательном порядке возвращается домой.

Ранее лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм», а также «Брайтон энд Хоув Альбион» открыли свои тренировочные площадки для индивидуальных тренировок игроков.

Напомним, матчи АПЛ нынешнего сезона прерваны с 13 марта.

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