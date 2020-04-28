«Тоттенхэм» с 28 апреля возобновит тренировки на базе клуба

Игроки команды смогут приступит к индивидуальным занятиям с 28 апреля. Ежедневно приезжать на базу клуба будут только несколько игроков.
Как отмечается, каждый футболист будет пребывать на тренировку индивидуально и уже в спортивной экипировке. По завершении занятий игрок в обязательном порядке возвращается домой.
Ранее лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм», а также «Брайтон энд Хоув Альбион» открыли свои тренировочные площадки для индивидуальных тренировок игроков.
Напомним, матчи АПЛ нынешнего сезона прерваны с 13 марта.
Player Training Centre update.#THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 27, 2020