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    Тимощук: Любой команде после большого перерыва втягиваться всегда сложнее

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    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением об игре команды в первых 3 матчах после зимнего перерыва.

    Анатолий Тимощук
    Анатолий Тимощук

    «Не могу сказать, что тяжело. Просто, наверное, отрыв, который был в начале чемпионата, вселял уверенность, и эта уверенность, конечно, передалась каждому игроку на футбольном поле.

    У нас было колоссальное преимущество против "Уфы", хорошая игра получилась и с "Локомотивом". Пусть она была не настолько острая, но по качеству в определенных отрезках игры мы можем говорить, что она была очень хорошей.

    Конечно, любой команде после большого перерыва втягиваться всегда сложнее. Если бы мы вышли в весеннюю часть еврокубков и к началу внутреннего чемпионата уже сыграли бы официальные матчи, было бы чуть-чуть проще.

    А тут получается, что первая игра и сразу с претендентом на место в Лиге чемпионов. Это накладывало определенную ответственность. Никто не хотел проигрывать.

    В любом случае осторожность существовала, по крайней мере подсознательно. Хотя, естественно, каждый тренер настраивал свою команду только на победу.

    Третий матч был уже намного лучше и увереннее», — отметил Тимощук в интервью «Фонтанке».

    Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 50 очков. 0

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