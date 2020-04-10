Тимощук: Любой команде после большого перерыва втягиваться всегда сложнее

Тренер «Зенита»поделился мнением об игре команды в первых 3 матчах после зимнего перерыва.

«Не могу сказать, что тяжело. Просто, наверное, отрыв, который был в начале чемпионата, вселял уверенность, и эта уверенность, конечно, передалась каждому игроку на футбольном поле.

У нас было колоссальное преимущество против "Уфы", хорошая игра получилась и с "Локомотивом". Пусть она была не настолько острая, но по качеству в определенных отрезках игры мы можем говорить, что она была очень хорошей.

Конечно, любой команде после большого перерыва втягиваться всегда сложнее. Если бы мы вышли в весеннюю часть еврокубков и к началу внутреннего чемпионата уже сыграли бы официальные матчи, было бы чуть-чуть проще.

А тут получается, что первая игра и сразу с претендентом на место в Лиге чемпионов. Это накладывало определенную ответственность. Никто не хотел проигрывать.

В любом случае осторожность существовала, по крайней мере подсознательно. Хотя, естественно, каждый тренер настраивал свою команду только на победу.

Третий матч был уже намного лучше и увереннее», — отметил Тимощук в интервью «Фонтанке».

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице национального чемпионата, набрав 50 очков. 0