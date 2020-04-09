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    Тимощук: Мы можем выделять по игре Кокорина, но весной «Сочи» хорошо смотрелся

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    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о том, какая команда его удивила в весенней части сезона РПЛ.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Однозначно "Сочи", потому что команда находилась на последнем месте. Она с последнего места поднялась и довольно неплохо укрепила свои позиции.

    Понятно, что мы можем выделять по игре Александра Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом, особенно если взять первый тайм матча с "Краснодаром".

    Да и с тем же "Арсеналом" не заслуживали поражения. Видно, что команда работает, ребята в хорошем настроении. Там много опытных футболистов, в том числе Нобоа, Мевля.

    Многие ребята, которые были в "Зените", понимают, что в такой ситуации нужно сохранить спокойствие и нужно добиться поставленной цели. А цель у них на данный момент — не вылететь.

    Приятно, что чемпионат продолжается без компромиссов. Любая команда может потерять очки. Даже мы сыграли дома вничью, потом опять вничью, потеряли очки.

    Но и наши конкуренты потеряли очки. Это говорит о хорошей, здоровой конкуренции, которую хочется видеть в каждом чемпионате, — приводит слова Тимощука "Фонтанка". 0

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