Тимощук: Мы можем выделять по игре Кокорина, но весной «Сочи» хорошо смотрелся

Тренер «Зенита»рассказал о том, какая команда его удивила в весенней части сезона РПЛ.

«Однозначно "Сочи", потому что команда находилась на последнем месте. Она с последнего места поднялась и довольно неплохо укрепила свои позиции.

Понятно, что мы можем выделять по игре Александра Кокорина, но команда хорошо смотрелась в целом, особенно если взять первый тайм матча с "Краснодаром".

Да и с тем же "Арсеналом" не заслуживали поражения. Видно, что команда работает, ребята в хорошем настроении. Там много опытных футболистов, в том числе Нобоа, Мевля.

Многие ребята, которые были в "Зените", понимают, что в такой ситуации нужно сохранить спокойствие и нужно добиться поставленной цели. А цель у них на данный момент — не вылететь.

Приятно, что чемпионат продолжается без компромиссов. Любая команда может потерять очки. Даже мы сыграли дома вничью, потом опять вничью, потеряли очки.

Но и наши конкуренты потеряли очки. Это говорит о хорошей, здоровой конкуренции, которую хочется видеть в каждом чемпионате, — приводит слова Тимощука "Фонтанка". 0