Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро

Transfermarkt обновил стоимость игроков чемионата России в связи с пандемией коронавируса.

До приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.

В рейтинге стоимости чемпионатов РПЛ потеряла седьмую позицию и опустилась на восьмое место, пропустив чемпионат Голландии.

Больше всего из клубов РПЛ потерял «Зенит». Его стоимость упала на 41 миллион — 19,9%. Меньше всего пострадал ЦСКА, потеряв 16,4% от своей стоимости.

Напомним, ране РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. 0