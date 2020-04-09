Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
globallookpress.com
До приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
В рейтинге стоимости чемпионатов РПЛ потеряла седьмую позицию и опустилась на восьмое место, пропустив чемпионат Голландии.
Больше всего из клубов РПЛ потерял «Зенит». Его стоимость упала на 41 миллион — 19,9%. Меньше всего пострадал ЦСКА, потеряв 16,4% от своей стоимости.
Напомним, ране РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. 0