КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радомир АнтичРадомир Антич: тренер, которого любил каждый фанат «Атлетико»
  • 11:03
    • УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020
  • 09:58
    • «Ростов» продлил контракты с двумя игроками
  • 07:48
    • IFAB внес поправки в правила офсайда и игры рукой
  • 07:00
    • Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах
  • 22:49
    • Амиров — пятый в рейтинге европейцев перед Драфтом-2020
    Все новости спорта

    Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Transfermarkt обновил стоимость игроков чемионата России в связи с пандемией коронавируса.

    Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
    Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро

    До приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.

    В рейтинге стоимости чемпионатов РПЛ потеряла седьмую позицию и опустилась на восьмое место, пропустив чемпионат Голландии.

    Больше всего из клубов РПЛ потерял «Зенит». Его стоимость упала на 41 миллион — 19,9%. Меньше всего пострадал ЦСКА, потеряв 16,4% от своей стоимости.

    Напомним, ране РПЛ была приостановлена как минимум до 31 мая. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • 06/04/2020 в 20:24
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Белшина»
  • 1.97
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?
  • «Неман» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • Экспресс дня 10 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • Выиграет ли бронзовый призер у новичка высшего дивизиона?
  • «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Павел Недвед Футбол Большой подвиг перед еще большими: «Ювентус» на «Камп Ноу» оставил «Барсу» без еврокубковКоронавирус поставил на паузу практически все футбольные соревнования, включая еврокубки. Поэтому вспомним об игре в ЛЧ сезона 2002/2003 Вчера в 16:520
  • 07:16
    • Бойца Bellator застрелили возле своего дома в США
  • 11:19
    • Луиш Фигу: Время «Галактикос» никогда не повторится
  • 09:44
    • Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
    В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала» Футбол Как часто перерыв влияет на итоговый результат?Изучаем еще один популярный футбольный миф Вчера в 04:580
  • Экспресс дня

  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • 2.64
    •
  • 09:30
    • Футболисты АПЛ создали фонд для помощи в борьбе с коронавирусом
  • 09:11
    • В Германии прогнозируют крах летнего трансферного рынка
  • 08:54
    • «Бавария» близка к продлению контракта с Алькантарой
    «Истиклол» празднует победу в Суперкубке Футбол Коронавирусу вопреки. Знакомимся с чемпионатом Таджикистана по футболуВсе что нужно знать об одной из последних оставшихся в строю футбольных лиг 07/04/2020 в 20:500
  • 08:37
    • «Челси» хочет продлить контракт с Рюдигером
  • 08:21
    • «Барселона» отказалась подписывать Виллиана
  • 08:04
    • Игроки «Базеля» отказались от понижения зарплаты
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие