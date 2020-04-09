«Ростов» продлил контракты с двумя игроками

принял решение продлить сотрудничество с полузащитникоми защитником, сообщает пресс-служба команды.

Оба футболиста пролонгировали свои договоры с ростовским клубом на 4,5 года.

27-летний Чернов выступает за «Ростов» с зимы 2019 года. На счету защитника 4 результативных передачи в 22 матчах за команду в сезоне-2019/20.

Байрамян выступает за «Ростов» с 2010 года. На счету 28-летнего полузащитника 4 гола и 5 результативных передачи в 22 матчах за команду в сезоне-2019/20.

Время хороших новостей 😎

Перед паузой в РПЛ произошло важное событие, о котором мы хотим рассказать. Полузащитник нашего клуба Хорен Байрамян и защитник Евгений Чернов продлили свои контракты на 4,5 года. Президент Арташес Арутюнянц лично поздравил футболистов 💪#МыРостов pic.twitter.com/WI8DQKj2X4 — Football Club Rostov (@rostovfc) April 9, 2020

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