Футболисты «Динамо» помогли волонтерам в борьбе с коронавирусом

Футболисты «Динамо» закупили антисептики
ФК «Динамо» Москва
На пожертвованные игроками бело-голубых деньги была приобретена партия антисептических гелей — около 11 тыс. единиц. Сегодня, 9 апреля, они были переданы клубом в региональный штаб акции #МыВместе в Москве для обеспечения московских волонтёров необходимыми средствами санитарной защиты.
Ранее на средства, собранные футболистами Динамо было закуплено и передано специальное оборудование для городской больницы в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского.
По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 88 тыс. человек.
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