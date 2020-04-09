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    Футболисты «Динамо» помогли волонтерам в борьбе с коронавирусом

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    Футболисты московского «Динамо» помогли волонтёрам в период борьбы с пандемией коронавируса.

    Футболисты «Динамо» закупили антисептики
    Футболисты «Динамо» закупили антисептики

    На пожертвованные игроками бело-голубых деньги была приобретена партия антисептических гелей — около 11 тыс. единиц. Сегодня, 9 апреля, они были переданы клубом в региональный штаб акции #МыВместе в Москве для обеспечения московских волонтёров необходимыми средствами санитарной защиты.

    Ранее на средства, собранные футболистами Динамо было закуплено и передано специальное оборудование для городской больницы в Коммунарке и НИИ имени Склифосовского.

    По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 88 тыс. человек.

    Чемпионат России по футболу был остановлен из-за пандемии COVID-19. 0

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