«Крылья Советов» пошли на снижение зарплат из-за коронавируса

на своем официальном сайте объявили о решении пойти на значительное понижение зарплат.

Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки и тренеры будут получать на 40 процентов меньше.

Об этом рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.

«Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба за гражданскую позицию и понимание ситуации. Под ударом сейчас оказался весь мир, в том числе и наша страна, и наша область. Футболисты и тренеры внесли свой вклад в поддержку борьбы против эпидемии. Руководство клуба на связи со всеми футболистами, сейчас мы оформляем необходимые документы.

Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они тоже присоединятся и докажут делом, что не могут остаться в стороне от проблемы, которая охватила весь мир.

Для каждого из них это станет поступком и сделает всех нас сильнее. В этой непростой ситуации они покажут, что могут помочь людям, а также внесут свой достойный вклад в борьбу с вирусом. Все пройдет, мы победим этот вирус и с каждым останется ощущение, что он делал в этот сложный момент», — заявил Фетисов. 0