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    Фернандес назвал самых матерящихся игроков ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, кто из партнеров по команде чаще всего прибегает к ненормативной лексике.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Набабкин, Дзагоев. Я регулярно слышу, как произносятся матерные слова, но сам их стараюсь не употреблять.

    С того момента, как я пришел в ЦСКА, практически не осталось игроков, которые на начальном этапе могли меня чему-то такому научить. Возможно, раньше это был Игнашевич.

    Первое матерное слово? Сейчас я не помню уже. Я же не ругаюсь матом. Я человек спокойный, не использую ненормативную лексику. Опять же, у нас есть игроки из другого лагеря», — заявил Фернандес в интервью пресс-службе клуба. 0

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