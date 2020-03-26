Черчесов: Страха перед коронавирусом нет. Есть недоумение

Главный тренер сборной Россиивысказался относительно пандемии коронавируса.

«Если бы только мне запретили приходить на работу, проводить сборы, играть матчи — тогда был бы дискомфорт. Но в такой ситуации находятся все.

Такова объективная реальность. Надо иметь в распоряжении планы А, В, С и т. д., поскольку ситуация может меняться.

Позвонили из Китая знакомые, рассказали, что уже вызывают футболистов — чемпионат должен продолжиться. В Европе, надеюсь, спустя время будет то же самое.

Раз такие решения приняты — значит, их надо выполнять. А насколько все серьезно — могу судить только из СМИ. Никаких дополнительных личных источников информации у меня нет.

Никакого страха нет. Есть недоумение. Но мы видим, что происходит вокруг, и в этот период стараемся поддерживать футбольную жизнь.

Футболисты сборной в соцсетях размещают позитивные ролики, говорят хорошие вещи, способные поднять болельщикам настроение. Это все, что мы можем сделать в нынешней ситуации.

Маску не надеваю. У каждого свой порог восприятия происходящего — болезней, критики... Руки я мыл всегда, душ принимал постоянно. В этом плане ничего для меня не изменилось.

Другое дело, что есть передачи, где учат, как правильно мыть руки. Если бы этой пандемии не было — не узнал бы в 56 лет, как это надо делать.

Так что надо и в таких вещах искать какой-то позитив!» — сказал Черчесов «Спорт-Экспрессу». 0