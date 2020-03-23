Рыбусь: Спрашивали руководство «Локо», почему мы тренируемся, пока все на карантине

Польский полузащитник московского «Локомотива»рассказал, что команда продолжает тренироваться в условиях карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.

«Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем. Тестов на коронавирус не проходили, просто приезжаем и тренируемся.

Юрий Сёмин? Он приходит на тренировки. Наверное, это решение Юрия Павловича.

У нас был разговор с президентом клуба на тему того, почему мы тренируемся, а остальные команды в Европе или в России находятся на карантине.

Так принято, что нам нужно тренироваться. Мы это приняли. Понятно, что в Европе сейчас ситуация более тяжелая, чем в России.

Пока возможность есть тренироваться, мы это выполняем. Сейчас трудно что-то планировать.

Будет ли возобновлен нынешний сезон чемпионата России? Я думаю, что нет. Не вижу предпосылок для этого», — приводит слова Рыбуся сайт телеканала «Матч ТВ». 0