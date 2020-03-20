Серия А рассмотрит вариант с сокращением зарплат футболистам

Клубы Серии А готовы урезать зарплаты футболистам из-за приостановки чемпионата в результате распространения коронавируса.

Сообщается, что игрокам, получающим более 1,5 миллиона евро за сезон, сократят заработную плату на 30%. А если футболист получает за сезон менее полутора миллионов евро, то ему урежут зарплату на 15%.

«Нельзя запрещать говорить о снижении заработной платы. Мы должны понимать, что чрезвычайная ситуация затрагивает всех нас, и наш мир должен быть в состоянии измениться. Ответственные жесты необходимы», — цитирует президента ФФИ Гарбиэле Гравину Marca.

Тем не менее, президент Итальянской ассоциации футболистом Дамиано Томмази не спешит соглашаться с таким решением.

«Мы все заинтересованы в сохранении экономического баланса, и поэтому мы должны изучить все элементы этого момента. Отсутствие доходов, откладывание турниров, отмена мероприятий, отсутствие государственной и федеральной помощи. Только изучив все это, мы может говорить о подобном» — заявил Томмази. 0