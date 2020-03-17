Федотов: Приостановка чемпионата? Без зрителей наша игра не имеет смысла

Главный тренер «Сочи»прокомментировал возможную приостановку розыгрыша РПЛ из-за коронавируса.

«Рами приехал к нам с небольшой травмой колена, он пропустил некоторое время и работал индивидуально. Пару дней назад он присоединился к тренировкам в общей группе.

Скорее всего, будет приостановка чемпионата, поэтому у нас будет дополнительное время для подведения его к основному составу.

Без зрителей наша игра не имеет смысла. Это театр, это энергия, нам не хватало ее в игре с "Краснодаром". Ожидалось, что на матче будут 15-20 тысяч, а в итоге пустой стадион. Нас здорово слышно было.

Наверное, играть без болельщиков нет смысла. Понятно, что мы решаем свои задачи, завоевываем очки, но хочется, чтобы это видели наши болельщики», — заявил Федотов в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер». 0