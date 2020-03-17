Федотов: Приостановка чемпионата? Без зрителей наша игра не имеет смысла

Владимир Федотов
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«Рами приехал к нам с небольшой травмой колена, он пропустил некоторое время и работал индивидуально. Пару дней назад он присоединился к тренировкам в общей группе.
Скорее всего, будет приостановка чемпионата, поэтому у нас будет дополнительное время для подведения его к основному составу.
Без зрителей наша игра не имеет смысла. Это театр, это энергия, нам не хватало ее в игре с "Краснодаром". Ожидалось, что на матче будут 15-20 тысяч, а в итоге пустой стадион. Нас здорово слышно было.
Наверное, играть без болельщиков нет смысла. Понятно, что мы решаем свои задачи, завоевываем очки, но хочется, чтобы это видели наши болельщики», — заявил Федотов в программе «8-16» на телеканале «Матч Премьер». 0