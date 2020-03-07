Матч «Страсбур» — ПСЖ перенесен на неопределенный срок
globallookpress.com
Матч должен был состояться в субботу, 7 марта, в 20:30 по московскому времени, но в целях безопасности мероприятие было отменено из-за коронавируса.
Пока неизвестна новая дата проведения матча.
Отметим, что в Италии проводят матчи без зрителей, поскольку на севере страны зафиксирована вспышка заражений коронавирусом.
Напомним, что так же без зрителей проходит этап Кубка мира по биатлону в Чехии, а в Швейцарии остановили игры чемпионата по футболу. 0