Матч «Страсбур» — ПСЖ перенесен на неопределенный срок

Поединок 28-го тура французской Лиги 1 междуперенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт лиги.

Матч должен был состояться в субботу, 7 марта, в 20:30 по московскому времени, но в целях безопасности мероприятие было отменено из-за коронавируса.

Пока неизвестна новая дата проведения матча.

Отметим, что в Италии проводят матчи без зрителей, поскольку на севере страны зафиксирована вспышка заражений коронавирусом.

Напомним, что так же без зрителей проходит этап Кубка мира по биатлону в Чехии, а в Швейцарии остановили игры чемпионата по футболу. 0