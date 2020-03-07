Самедов: Очень не хотел возвращаться в «Локомотив»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной Россиипризнался, что жалеет о нескольких моментах в своей карьере.

«Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой.

Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор.

Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в "Локомотив". Мне все нравилось в "Динамо", но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались.

Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться!

Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать всё немного иначе», — заявил футболист в программе «Жизнь после спорта».

За свою карьеру Самедов становился чемпионом России и четырежды брал Кубок страны. Также в его активе пять бронзовых медалей РПЛ. 0