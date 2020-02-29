Уткин: Формат жеребьевки ЛЧ был изменен под чемпиона России, когда спонсором турнира стал «Газпром»

Журналист и видеоблогервыразил мнение, что формат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сделан в интересах чемпиона РПЛ, но на практике это только вредит российской команде.

«Вообще система определения маток групп при жеребьевке Лиги чемпионов — а именно таковыми становятся чемпионы семи первых по рейтингу стран плюс победитель последнего розыгрыша — была выбрана вместо прежней, чисто рейтинговой, специально под российского чемпиона, когда спонсором ЛЧ стал "Газпром"? Вот это уже более важно. Потому что это глупый выбор. Глупый. Попасть в первую корзину, будучи чемпионом России — значит сформировать для своей сильнейшей команды группу без выраженного фаворита. Так называемую РОВНУЮ ГРУППУ. Она не более проста, а более сложна для представителя России. Потому что она требует ровного качества игры три месяца. А это синоним настоящего класса. Его у российских клубов в сравнении с другими претендентами на плей-офф НЕТ. Что мы и увидели сейчас. Поэтому "Зенит" и остался четвертым.

Наоборот, окажись он из 2-3 корзины в группе с выраженным лидером — лидер мог бы разделаться со всеми, и тогда, чтобы стать за ним вторым, могло бы хватить победы в конкретной ключевой игре. Это же очевидно. И вот тут мы подходим к главному. В "Зените"/»Газпроме« принимают решения и могут их лоббировать на уровне УЕФА люди, которым такие простые и очевидные соображения просто не приходят в голову. Что решение о нынешнем формате жеребьевки системно работает против российского чемпиона, а соблазнительна в нем только оболочка. Упаковка.

И настоящая провинциальность питерской журналистики, и мысли, и вообще футбольной тусы — мы подошли к главному — в том, что на это Великим Боссам некому раскрыть глаза. Там принято поддакивать. Или молчать. А потом говорить: смотри-ка, а мы проиграли-то не говну! Не серости! Нам просто немного не повезло! Да, начальник? Да. А я вот тут, начальник, я всегда тут и сижу, и всегда правильно думаю. Ничего, под вашей державной рукой нам скоро немножко улыбнется удача, и скоро лучи ее... Ох», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0