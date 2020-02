Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА на своем официальном сайте назвала номинантов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге чемпионов.

В число претендентов вошли вингер «Баварии» Серж Гнабри, хавбек «Барселоны» Серхио Бускетс, плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне и полузащитник «Лиона» Уссем Ауа.

Де Брюйне в матче с «Реалом» (2:1) забил победный мяч и сделал голевую передачу. Бускетс сделал 91% точных передач в игре против «Наполи» (1:1). Гнабри за три минуты оформил дубль в матче с «Челси» (3:0). Ауар отдал голевой пас во встрече с «Ювентусом» (1:0).

Ответные игры этих пар состоятся 17 и 18 марта.

Who gets your #POTW vote?

⭐️ Serge Gnabry

⭐️ Sergio Busquets

⭐️ Houssem Aouar

⭐️ Kevin De Bruyne@FTBSantander