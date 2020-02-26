Кике Сетьен: «Барселона» добыла положительный результат в Италии

Главный тренерподвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против(1:1).

«Мы не сможем рассчитывать на Серхио Бускетса и Видаля в ответном матче, но найдем решение, как компенсировать их отсутствие.

В целом это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть матча, но нам не хватало малости в третьей зоне в борьбе с такой организованной защитой.

"Наполи" хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки», — приводит слова Кике Сетьена официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами пройдет в Барселоне 18 марта. 0