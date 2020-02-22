«Барселона» — «Эйбар»: счет матча 5:0, обзор голов

В матче 25-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу надсо счетом 5:0.

Каталонцы открыли счет в матче на 14-й минуте. Месси получил пас от Ракитича у чужой штрафной, прокинул мяч между ног защитника, по центру вышел на ворота и из борьбы пробил точно под дальнюю штангу.

На 37-й минуте Видаль покатил мяч на ход Лионелю Месси, тот ворвался на скорости в штрафную гостей и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.

Спустя три минуты Анхель потерял мяч у своей штрафной, после чего Месси вывел Гризманна на удар, но Антуану успели помешать. Отскок мяча получился на Лионеля, который без проблем закатил мяч в полупустые ворота.

На 87-й минуте Видаль вырезал перевод в штрафную, Брайтвайт развернулся и прострелил во вратарскую — Месси технично убрал вратаря и поразил ворота «Эйбара».

А три минуты спустя Брайтвайт на скорости убежал от защитника, влетел в штрафную и пробил — Дмитрович ногой отразил мяч, но Артур Рамос оказался самым расторопным на добивании.

В турнирной таблице Примеры «Барселона» (55 очков) занимает первое место, «Эйбар» (24) идет 16-м.