«Барселона» — «Эйбар»: счет матча 5:0, обзор голов

Каталонцы открыли счет в матче на 14-й минуте. Месси получил пас от Ракитича у чужой штрафной, прокинул мяч между ног защитника, по центру вышел на ворота и из борьбы пробил точно под дальнюю штангу.
На 37-й минуте Видаль покатил мяч на ход Лионелю Месси, тот ворвался на скорости в штрафную гостей и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.
Спустя три минуты Анхель потерял мяч у своей штрафной, после чего Месси вывел Гризманна на удар, но Антуану успели помешать. Отскок мяча получился на Лионеля, который без проблем закатил мяч в полупустые ворота.
На 87-й минуте Видаль вырезал перевод в штрафную, Брайтвайт развернулся и прострелил во вратарскую — Месси технично убрал вратаря и поразил ворота «Эйбара».
А три минуты спустя Брайтвайт на скорости убежал от защитника, влетел в штрафную и пробил — Дмитрович ногой отразил мяч, но Артур Рамос оказался самым расторопным на добивании.
В турнирной таблице Примеры «Барселона» (55 очков) занимает первое место, «Эйбар» (24) идет 16-м.