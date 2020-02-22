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    «Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер

    «Барселона» — «Эйбар»: счет матча 5:0, обзор голов

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    В матче 25-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Эйбаром» со счетом 5:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Каталонцы открыли счет в матче на 14-й минуте. Месси получил пас от Ракитича у чужой штрафной, прокинул мяч между ног защитника, по центру вышел на ворота и из борьбы пробил точно под дальнюю штангу.

    На 37-й минуте Видаль покатил мяч на ход Лионелю Месси, тот ворвался на скорости в штрафную гостей и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол ворот.

    Спустя три минуты Анхель потерял мяч у своей штрафной, после чего Месси вывел Гризманна на удар, но Антуану успели помешать. Отскок мяча получился на Лионеля, который без проблем закатил мяч в полупустые ворота.

    На 87-й минуте Видаль вырезал перевод в штрафную, Брайтвайт развернулся и прострелил во вратарскую — Месси технично убрал вратаря и поразил ворота «Эйбара».

    А три минуты спустя Брайтвайт на скорости убежал от защитника, влетел в штрафную и пробил — Дмитрович ногой отразил мяч, но Артур Рамос оказался самым расторопным на добивании.

    В турнирной таблице Примеры «Барселона» (55 очков) занимает первое место, «Эйбар» (24) идет 16-м.

    Примера. 25-й тур
    «Барселона» — «Эйбар» — 5:0 (3:0)
    Голы: Месси, 14 (1:0). Месси, 37 (2:0). Месси, 40 (3:0). Месси, 87 (4:0). Артур, 89 (5:0)«Барселона»: тер Штеген, Пике (Юмтити, 68), Семеду, Лангле, Фирпо, Ракитич, Видаль, Бускетс (де Йонг, 59), Артур, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 72)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Техеро, Бургос, Диоп, Эскаланте, Экспосито (Кристофоро, 83), Орельяна, Серхио Энрич (Кике, 66), Инуи (Де Бласис, 66)Предупреждения: Эскаланте, 64. Диоп, 85
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