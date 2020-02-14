В Италии увеличат применение VAR

Итальянская федерация футбола намерена увеличить использование VAR в будущем.

За эту инициативу выступило большинство клубов Серии А из-за недовольства текущей работой системы просмотра видеоповторов.

«Италия — одна из первых стран в мире, которая экспериментирует с внедрением технологий в футболе. Внедрению VAR предшествовал офлайн тестовый период на первом уровне итальянского футбола, который дал отличные результаты, помогая очистить и уточнить протокол.

Руководствуясь тем же стремлением к инновациям и поддержке игры, Итальянская федерация получила много предложений от местных клубов о проведении эксперимента по правилам оспаривания, которые ожидает одобрения ФИФА. Наша Федерация полна решимости продолжать идти по пути, чтобы футбол был еще ближе к своим болельщикам, не ставя под угрозу авторитет судей и предоставляя им необходимые средства.

Президент Габриэле Гравина даже поручил главе судей Николе Риццоли активизировать использование видеоповторов на полях, подпадающих под действие международного протокола. Цель состоит в том, чтобы устранить любые сомнения, которые портят имидж нашей лиги, которая входит в решающую часть сезона», — говорится в заявлении итальянской федерации футбола. 0