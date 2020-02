Сборная Аргентины по футболу квалифицировалась на Олимпиаду

Олимпийская сборнаяпо футболу досрочно выиграла квалификацию в зоне КОНМЕБОЛ и отобралась на Игры-2020 в Токио.

Одержав победы над сборными Уругвая (3:2) и Колумбии (2:1), национальная команда Аргентины набрала шесть очков и стала недосягаемой для соперников по группе. Сборная Бразилии за два тура набрала два очка.

Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 22 июля по 8 августа в шести городах Японии.

🇦🇷 @Argentina win through to @Tokyo2020 with a tense win over @FCFSeleccionCol 🇨🇴#Preolimpico2020 | @CONMEBOLpic.twitter.com/krBzY8bmev