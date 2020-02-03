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    «Тамбов» проиграл «Словацко» на сборах в Белеке

    «Словацко» — Тамбов«: счет 3:0, обзор голов

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    В товарищеском матче «Тамбов» проиграл «Словацко» со счетом 3:0. Команда проводит сборы в Турции.

    Футболисты «Тамбова»
    Футболисты «Тамбова»

    Счет в матче был открыт на 41 минуте. Незадолго до конца первого тайма «волки» остались в меньшинстве. С поля удалили Адесойе Ойеволе.

    Во втором тайме отметились дважды, забив в дебюте второй половины и на 76 минуте встречи.

    Состав «Тамбова» первый тайм: Шелия, игрок на просмотре, Юрганов, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе, Федчук, Обухов.

    Состав «Тамбова» второй тайм: Чагров, игрок на просмотре, Юрганов, Рыбин, Таказов, Грицаенко, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе, Федчук, Костюков. 0

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