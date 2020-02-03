«Словацко» — Тамбов«: счет 3:0, обзор голов

В товарищеском матчепроигралсо счетом 3:0. Команда проводит сборы в Турции.

Счет в матче был открыт на 41 минуте. Незадолго до конца первого тайма «волки» остались в меньшинстве. С поля удалили Адесойе Ойеволе.

Во втором тайме отметились дважды, забив в дебюте второй половины и на 76 минуте встречи.

Состав «Тамбова» первый тайм: Шелия, игрок на просмотре, Юрганов, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе, Федчук, Обухов.

Состав «Тамбова» второй тайм: Чагров, игрок на просмотре, Юрганов, Рыбин, Таказов, Грицаенко, Тетрашвили, Чуперка, Мелкадзе, Федчук, Костюков. 0