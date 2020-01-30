«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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На 35-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол против Ориги. Салах с «точки» пробил в правый нижний от себя угол ворот, а Фабиански не угадал направление удара.
На 52-й минуте «Вест Хэм» большими силами пошёл на свой стандарт, но в итоге нарвался на голевую контратаку соперника.
Салах вырезал передачу на ход Окслейд-Чемберлену, тот оторвался от защитника и из пределов штрафной пробил мимо вышедшего вратаря точно в сетку ворот.
«Красные» уверенно лидируют в турнирной таблице, имея 23 победы и 1 ничью в 24 турах. «Молотобойцы» занимают 17-ю строчку.
АПЛ. 18-й тур
Вест Хэм — Ливерпуль 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 — 35, пенальти Салах, 0:2 — 52 Окслейд-ЧемберленВест Хэм: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Диоп, Райс, Нобл, Снодграсс, Лансини (Форнальс, 69), Аллер, НгакиаЛиверпуль: Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд (Кейта, 77), ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 85), Вейналдум, Салах, Ориги (Фабиньо, 69), ФирминоПредупреждения: Диоп (34), Нобл (43)