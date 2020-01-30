«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: счет матча 0:2, обзор голов

Лондонскийна своем поле проиграл(0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

На 35-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти за фол против Ориги. Салах с «точки» пробил в правый нижний от себя угол ворот, а Фабиански не угадал направление удара.

На 52-й минуте «Вест Хэм» большими силами пошёл на свой стандарт, но в итоге нарвался на голевую контратаку соперника.

Салах вырезал передачу на ход Окслейд-Чемберлену, тот оторвался от защитника и из пределов штрафной пробил мимо вышедшего вратаря точно в сетку ворот.

«Красные» уверенно лидируют в турнирной таблице, имея 23 победы и 1 ничью в 24 турах. «Молотобойцы» занимают 17-ю строчку.