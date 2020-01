объявил о переходе изиспанского защитника

Об этом сообщает пресс-служба «канониров».

Мари перешел в «Арсенал» на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2019-2020. При этом у «канониров» будет возможность выкупить контракт игрока.

Мари стал первым подписанием Микеля Артеты на пост главного тренера «Арсенала».

Pablo Mari is set to join us on loan until the end of the season.

