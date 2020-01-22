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    «Рубин» подтвердил подписание младшего брата Бакаева

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    «Рубин» подписал контракт с 20-летним полузащитником Солтмурадом Бакаевым, сообщает официальный сайт клуба.

    Солтмурад Бакаев
    Солтмурад Бакаев

    Соглашение рассчитано на пять лет. Игрок уже присоединился к команде на сборе в Турции.

    Бакаев — воспитанник «Спартака», младший брат хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева. В нынешнем сезоне Бакаев-младший провел 18 игр, забил 4 гола и отдал 2 передачи в составе «Спартака-2» в ФНЛ.

    Всего в ФНЛ у Бакаева 55 матчей, 9 голов и 7 передач. За первую команду «Спартака» он сыграл в двух матчах Премьер-лиги и одном — в отборе Лиги Европы против «Браги».

    При этом «Спартак» получил право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырех трансферных окон, начиная с лета 2020 года. 0

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