Цорн: Российская Премьер-лига не готова к расширению

Генеральный директор «Спартака»объяснил, почему московский клуб голосовал против расширения российской премьер-лиги.

«Московский "Спартак" проголосовал против расширения РПЛ до 18 команд, поскольку мы считаем, что лига к этому пока не готова.

В первую очередь это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ.

Кроме того, еще свежи в памяти примеры "Тосно" и "Амкара", которые оказались не готовы финансово.

Неочевидны и экономические предпосылки к расширению. Это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав.

Нам кажется, что РПЛ еще не до конца реализовала свой потенциал в существующем формате из 16 клубов, для того чтобы двигаться в сторону расширения», — цитирует Цорна пресс-служба «Спартака».

На собрании клубов РПЛ только «Спартак» и «Зенит» проголосовали против увеличения числа участников российского чемпионата с 16 команд до 18. 0