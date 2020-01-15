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    Тедеско объяснил, почему «Спартак» не будет проводить спарринги на первом сборе

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему «красно-белые» не будут играть товарищеские матчи на первом сборе в ОАЭ.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Об этом Тедеско сказал в интервью официальному каналу «Спартака» на YouTube.

    «Сейчас главное — подтянуть физическое состояние игроков и технику. Считаю, что пауза идет нам во благо, потому что наконец-то мы можем работать так, как мы хотим. Мы не играем товарищеские матчи, потому что, работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку», — сказал Тедеско.

    «Это более предсказуемо, если необходимо пробежать 2 км или сделать 200 метров рывков — команда это делает, что невозможно проконтролировать в игре. Задача первого сбора — набор данных по тренировкам», — добавил тренер.

    Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» в середине октября. После осенней части сезона «красно-белые» занимают десятое место в таблице РПЛ. 0

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