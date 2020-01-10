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    «Рубин» может подписать бывшего футболиста «Манчестер Сити»

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    The Athletic опубликовал интервью бывшего форварда «Ман Сити» Вильфрида Бони, который рассказал о возможном переходе в казанский «Рубин».

    Вильфрид Бони
    Вильфрид Бони

    «Одно из предложений — от казанского "Рубина". Я никогда не был там, но играл против другого российского клуба — "Краснодара".

    Один из моих лучших друзей — Сейду Думбия, игравший за ЦСКА. У меня есть и другие друзья, которые были в России. В России холодно — это первое, что они говорят мне об этой стране.

    Не знаю, где я в итоге окажусь. Может быть, в Турции. Возможно, в России. Не все зависит от меня. Приму решение вместе с агентом и семьей», — заявил ивуариец.

    На данный момент Бони не имеет контракта и является свободным агентом. В прошлом он выступал за «Манчестер Сити», «Суонси», «Сток Сити», «Спарту» и «Витесс». 0

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