«Рубин» может подписать бывшего футболиста «Манчестер Сити»

The Athletic опубликовал интервью бывшего форварда «Ман Сити», который рассказал о возможном переходе в казанский

«Одно из предложений — от казанского "Рубина". Я никогда не был там, но играл против другого российского клуба — "Краснодара".

Один из моих лучших друзей — Сейду Думбия, игравший за ЦСКА. У меня есть и другие друзья, которые были в России. В России холодно — это первое, что они говорят мне об этой стране.

Не знаю, где я в итоге окажусь. Может быть, в Турции. Возможно, в России. Не все зависит от меня. Приму решение вместе с агентом и семьей», — заявил ивуариец.

На данный момент Бони не имеет контракта и является свободным агентом. В прошлом он выступал за «Манчестер Сити», «Суонси», «Сток Сити», «Спарту» и «Витесс». 0