«Вулверхэмптон» — «МЮ»: счет матча 0:0

В матче 1/32 финала Кубка Англиина своем поле сыграл вничью с— 0:0.

Победитель противостояния определится после переигровки, которая состоится на стадионе «МЮ».

Кубок Англии. 1/32 финала «Вулверхэмптон»: Радди, Доэрти, Коади, Винагре (Хонни Кастро, 75), Килмен, Дендонкер, Невеш, Саисс (Жоау Моутинью, 71), Траоре, Педру Нету, Эшли-Сил (Хименес, 46)«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Янг, Магуайр, Линделеф, Уильямс, Мата (Фред, 70), Матич, Перейра, Джеймс (Рэшфорд, 70), Гринвуд, Чонг (Далот, 82)Предупреждения: Саисс, 57. Килмен, 72. Янг, 86. Жоау Моутинью, 90+4

В другом матче «Лестер» на своем поле обыграл «Уиган» (2:0),благодаря автоголу Тома Пирса (19-я минута) и мячу Харви Барнса (40).

Кубок Англии. 1/32 финала «Лестер» — «Уиган» — 2:0 (2:0) Голы: Пирс, 19 — в свои ворота (1:0). Барнс, 40 (2:0)«Лестер»: Уорд, Морган (Чаглар Сеюнджю, 25), Бенкович (Фукс, 67), Чилвелл, Джастин, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 77), Прат, Барнс, Чудхури, Грэй

Еще в одном матче «Борнмут» выиграл у «Лутона» (4:0)..Stat1Match «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0 0