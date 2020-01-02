Артета: Я очень доволен игрой «Арсенала» в матче с «МЮ»

Главный тренерподвел итоги матча 21-го тура АПЛ с(2:0).

«Я очень доволен игрой. Еще больше я доволен результатом, в котором мы нуждались. Я получил многие вещи из тех, которые требовал и хотел видеть на поле. Я сказал игрокам: "Все в ваших руках — болельщики поддержат вас, если вы покажете, что этого заслуживаете. Если нет, они будут настроены негативно".

Они здесь, чтобы поддерживать вас, и они хотят видеть, чтобы их команда играла так, как сыграла сегодня. Мы должны поблагодарить их, они заряжали нас энергией.

На данный момент наша проблема заключается в сохранении уровня интенсивности игры, который мы задаем в первом тайме. Это часть процесса, на данный момент прошло слишком мало времени. Я очень доволен видеть проявление характера игроков. Я видел, как они готовы биться друг за друга. Когда им приходилось защищаться глубже, я хотел увидеть эту реакцию.

В конце концов, нас оценивают по результатам, и это значительно повысит уверенность игроков в том, что они могут играть с любым соперником в этой лиге и готовы быть лучше их, доминировать над ними и соревноваться с ними», — цитирует Артету Sky Sports. 0