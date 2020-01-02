«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
twitter.com/arsenal
Оба своих гола «Арсенал» забил в первом тайме: на 8-й минуте отличился Николя Пепе, забивший на «Эмирейтс» впервые с сентября, а на 42-й минуте преимущество лондонцев удвоил Сократис Папастатопулос, удачно сыгравший на добивании.
Отметим, что это первая победа Микеля Артеты на посту главного тренера лондонской команды.
«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ. У «МЮ» 31 очко и пятая позиция.
Чемпионат Англии Премьер-лига 21-й тур
«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0 (2:0)
Голы: Пепе, 8 (1:0). Папастатопулос, 42 (2:0)«Арсенал»: Лено, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Давид Луиз, Колашинац (Сака, 69), Пепе (Нелсон, 62), Торрейра, Джака, Езил, Обамеянг, Ляказетт (Гендузи, 82)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Джеймс (Гринвуд, 58), Фред, Матич (Мата, 81), Лингард (Перейра, 58), Рэшфорд, МарсьяльПредупреждения: Колашинац, 3. Сака, 82