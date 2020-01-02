«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

победилв матче 21-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0 (2:0).

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Оба своих гола «Арсенал» забил в первом тайме: на 8-й минуте отличился Николя Пепе, забивший на «Эмирейтс» впервые с сентября, а на 42-й минуте преимущество лондонцев удвоил Сократис Папастатопулос, удачно сыгравший на добивании.

Отметим, что это первая победа Микеля Артеты на посту главного тренера лондонской команды.

«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице АПЛ. У «МЮ» 31 очко и пятая позиция.