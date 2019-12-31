Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»

Журналист Альфредо Педулья рассказал подробности соглашения нападающего

«За игру во второй части сезона Ибрагимович получит 3,5 миллиона евро плюс 500 тысяч, если клуб попадет в еврокубки. Миланцы автоматически продлят контракт, если он примет участие в 50% матчей до конца сезона. Если итальянцы продлят контракт со шведом, то в следующем сезоне его зарплата составит 6 миллионов евро в год», — сообщил Педулья в Twitter.

Напомним, 27 декабря «Милан» объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем до конца текущего сезона.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах. Он провел за «россонери» 85 матчей и забил 56 мячей. 0