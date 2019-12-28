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    «Монако» объявил о назначении Морено на пост главного тренера

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    Новым главным тренером «Монако» стал Роберт Морено, сменивший на этом посту Леонарду Жардима, сообщает официальный сайт клуба.

    Роберт Морено
    Роберт Морено

    Морено, ранее возглавлявший сборную Испании, подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года. 42-летний испанский специалист приступит к своим обязанностям в начале следующей недели.

    Жардим работал с «Монако» с 2014 года. 11 октября 2018-го его отправили в отставку, однако поскольку под руководством Тьерри Анри результаты не улучшились, португалец вернулся к обязанностям главного тренера монегасков уже три с половиной месяца спустя.

    Лучший результат «Монако» за время сотрудничества с Жардимом — победа в чемпионате Франции в сезоне-2016/17.

    Морено возглавлял национальную команду Испании с июня по ноябрь 2019 года. До этого он работал ассистентом в сборной Испании, «Барселоне», «Сельте» и «Роме».

    В данный момент команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, занимает во французской Лиге 1 седьмое место, набрав 28 очков в 18 матчах. 0

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