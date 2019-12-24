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    Полузащитник «Ювентуса» дисквалифицирован на три матча

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    Итальянская федерация футбола (FIGC) дисквалифицировала полузащитника туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкура на три матча, сообщает Football Italia.

    Родриго Бентанкур
    Родриго Бентанкур

    22-летний футболист получил наказание за неспортивное поведение во встрече за Суперкубок Италии против «Лацио» (1:3).

    Уругваец в этой игре получил две желтые карточки. Кроме того, дисциплинарный комитет FIGC обратил внимание на его грубость в адрес четвертого арбитра.

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    • «Ювентус» после 17 туров с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая по дополнительным показателям миланскому «Интеру». Ближайший матч туринцы проведут 6 января с «Кальяри». 0

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