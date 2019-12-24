Полузащитник «Ювентуса» дисквалифицирован на три матча

Родриго Бентанкур
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22-летний футболист получил наказание за неспортивное поведение во встрече за Суперкубок Италии против «Лацио» (1:3).
Уругваец в этой игре получил две желтые карточки. Кроме того, дисциплинарный комитет FIGC обратил внимание на его грубость в адрес четвертого арбитра.
«Ювентус» после 17 туров с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая по дополнительным показателям миланскому «Интеру». Ближайший матч туринцы проведут 6 января с «Кальяри». 0