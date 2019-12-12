Семин: «Локомотив» на своем месте в турнирной таблице — оно было определено справедливо

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от «Атлетико» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Выводы делать рано — нужно все проанализировать. Не сразу после матча, а спустя какое-то время. Мы на своем месте в турнирной таблице — оно было определено справедливо.

Квирквелия сыграл неплохой матч. С "Атлетико" играть с большими зонами и пространством очень сложно, поэтому мы решили выйти в пять защитников. Второй момент — мы использовали весь наш внутренний резерв, поэтому вышел Соломон. У Чорлуки повреждение голеностопа.

Что могу сказать по поводу предложения Аршавина о возвращении системы "весна-осень"? Андрей сам играл в футбол и делал это хорошо. Он прекрасно знает наш чемпионат и имеет право на свое мнение. Правильно это или неправильно — оно есть, и к нему нужно прислушаться», — цитирует Семина «Чемпионат».

Напомним, «Ювентус» с 16 очками выиграл группу D и вышел в плей-офф с первого места. «Атлетико» (10) стал вторым, «Байер» (6) финишировал третьим и сыграет в Лиге Европы. «Локомотив» с 3 очками замкнул турнирную таблицу группы D. 0