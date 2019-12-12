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    Семин: «Локомотив» на своем месте в турнирной таблице — оно было определено справедливо

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Атлетико» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Выводы делать рано — нужно все проанализировать. Не сразу после матча, а спустя какое-то время. Мы на своем месте в турнирной таблице — оно было определено справедливо.

    Квирквелия сыграл неплохой матч. С "Атлетико" играть с большими зонами и пространством очень сложно, поэтому мы решили выйти в пять защитников. Второй момент — мы использовали весь наш внутренний резерв, поэтому вышел Соломон. У Чорлуки повреждение голеностопа.

    Что могу сказать по поводу предложения Аршавина о возвращении системы "весна-осень"? Андрей сам играл в футбол и делал это хорошо. Он прекрасно знает наш чемпионат и имеет право на свое мнение. Правильно это или неправильно — оно есть, и к нему нужно прислушаться», — цитирует Семина «Чемпионат».

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