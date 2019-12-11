Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате

Питерцы в матче последнего тура ЛЧ уступили «Бенфике» со счетом 0:3 и, заняв последнее место в группе, вылетели из еврокубков.
«Связан ли не вылет из еврокубков "Зенита" с тем, что в РПЛ у команды в нынешнем сезоне мало конкуренции и большой отрыв от соперников?
Скажу банальность, но конкуренция — главный фактор роста и командного, и индивидуального мастерства.
Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно.
Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв "Зенита", стал более интересным по игре.
Сейчас главное — спокойно проанализировать результаты этой европейской кампании. У нас остаются два турнира — Кубок России и РПЛ.
Давно у нас никто не выигрывал два турнира в одном сезоне — "Зенит" ставит задачу победить и там, и там», — сказал Медведев «Чемпионату». 0