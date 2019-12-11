Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате

Генеральный директор «Зенита»высказался о причинах вылета из Лиги чемпионов и о дальнейших целях.

Питерцы в матче последнего тура ЛЧ уступили «Бенфике» со счетом 0:3 и, заняв последнее место в группе, вылетели из еврокубков.

«Связан ли не вылет из еврокубков "Зенита" с тем, что в РПЛ у команды в нынешнем сезоне мало конкуренции и большой отрыв от соперников?

Скажу банальность, но конкуренция — главный фактор роста и командного, и индивидуального мастерства.

Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно.

Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв "Зенита", стал более интересным по игре.

Сейчас главное — спокойно проанализировать результаты этой европейской кампании. У нас остаются два турнира — Кубок России и РПЛ.

Давно у нас никто не выигрывал два турнира в одном сезоне — "Зенит" ставит задачу победить и там, и там», — сказал Медведев «Чемпионату». 0