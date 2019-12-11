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    Гендиректор «Зенита»: Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции в чемпионате

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о причинах вылета из Лиги чемпионов и о дальнейших целях.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Питерцы в матче последнего тура ЛЧ уступили «Бенфике» со счетом 0:3 и, заняв последнее место в группе, вылетели из еврокубков.

    «Связан ли не вылет из еврокубков "Зенита" с тем, что в РПЛ у команды в нынешнем сезоне мало конкуренции и большой отрыв от соперников?

    Скажу банальность, но конкуренция — главный фактор роста и командного, и индивидуального мастерства.

    Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно.

    Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв "Зенита", стал более интересным по игре.

    Сейчас главное — спокойно проанализировать результаты этой европейской кампании. У нас остаются два турнира — Кубок России и РПЛ.

    Давно у нас никто не выигрывал два турнира в одном сезоне — "Зенит" ставит задачу победить и там, и там», — сказал Медведев «Чемпионату». 0

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