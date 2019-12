В финале Кубка шотландской лигиминимально победилсо счетом 1:0.

Французский защитник номинальных хозяев Кристофер Жюльен забил победный и единственный гол в этой встрече, отличившись на 60-й минуте матча.

Отметим, что это четвертый подряд Кубок шотландской лиги для «кельтов» и 19-й в общей истории клуба.

When your boss gives you Monday off... 🤣🙌#CelticXMen ❎ pic.twitter.com/vy08hpxinV