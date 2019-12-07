«Краснодар» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

Московскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте. «Армейцы» совершили отбор в центре поля, Бистрович сделал передачу в свободную зону, Обляков на скорости дошёл до штрафной и нанёс роскошный удар в дальний угол — Сафонов не дотянулся.

На 63-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Вильена после скидки партнёра мощно пробил верхом и попал в штангу, Ари пошёл на добивание и упал в борьбе с Обляковым. Арбитр, после долгих совещаний и просмотра ВАР, указал на «точку».

Акинфеев потащил удар Ари с пенальти, но форвард первым успел на добивание и послал мяч мимо Игоря.

Уже в компенсированное время Набабкин упал в борьбе в штрафной «Краснодара», но, после просмотра видеоповтора, пенальти не был назначен.

«Краснодар» (35 очков) поднялся на второе место в таблице РПЛ, отставание от лидера — «Зенита» 10 очков. ЦСКА догнал «Локомотив» — у московских команд по 34 очка.