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    «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА

    «Краснодар» — ЦСКА: счет матча 1:1, обзор голов

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    Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 15-й минуте. «Армейцы» совершили отбор в центре поля, Бистрович сделал передачу в свободную зону, Обляков на скорости дошёл до штрафной и нанёс роскошный удар в дальний угол — Сафонов не дотянулся.

    На 63-й минуте в ворота ЦСКА был назначен пенальти. Вильена после скидки партнёра мощно пробил верхом и попал в штангу, Ари пошёл на добивание и упал в борьбе с Обляковым. Арбитр, после долгих совещаний и просмотра ВАР, указал на «точку».

    Акинфеев потащил удар Ари с пенальти, но форвард первым успел на добивание и послал мяч мимо Игоря.

    Уже в компенсированное время Набабкин упал в борьбе в штрафной «Краснодара», но, после просмотра видеоповтора, пенальти не был назначен.

    «Краснодар» (35 очков) поднялся на второе место в таблице РПЛ, отставание от лидера — «Зенита» 10 очков. ЦСКА догнал «Локомотив» — у московских команд по 34 очка.

    АПЛ. 19-й тур
    «Краснодар» — ЦСКА — 1:1 (0:1)
    Голы: Обляков, 15 (0:1). Ари, 63 (1:1)Нереализованный пенальти: Ари, 63 (вратарь)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон (Камболов, 83), Газинский, Вилена, Вандерсон Масиэл, Ари (Берг, 87), Стоцкий (Скопинцев, 46)ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Дзагоев (Набабкин, 66), Кучаев, Влашич (Бийол, 87), ЧаловПредупреждения: Влашич, 42. Дзагоев, 57. Обляков, 62. Чалов, 65. Набабкин, 74. Дивеев, 90+1. Вилена, 90+9
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