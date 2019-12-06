Трансферный бан «Челси» сокращен

на своем официальном сайте объявил о пересмотре санкций в отношении лондонскогосо стороны

По итогам пересмотра дела запрет на трансферы, наложенный на английский клуб в этом году и рассчитанный на два трансферных окна, был сокращен до одного периода.

Таким образом, «Челси» сможет приобретать футболистов уже в январе следующего года. Также был вдвое сокращен штраф в отношении клуба, который теперь составляет € 273,4 тыс.

Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова в зимнее трансферное окно. 0