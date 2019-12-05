Моуринью: Мы совершили ошибки, но не стоит плакать о них сейчас

Главный тренер «Тоттенхэма»поделился впечатлениями после поражения от(1:2) в 15-м туре АПЛ.

«Мы начали второй тайм, пропустив гол, который просто нельзя пропускать. Мы не был настороже, спали при вводе мяча из аута и позволили Рэшфорду атаковать.

Как только он попадает в штрафную, защитникам труднее обороняться, а Маркус был умен и ждал касания.

Первый тайм "МЮ" начал агрессивнее и интенсивнее и заслуживал того, чтобы повести в счете, может, даже забить дважды.

А потом мы стали контролировать игру. Но гол после перерыва позволил сопернику играть так, как они и играли.

Алли в порядке. Деле хорошо сыграл и перепробовал все возможное, даже во втором тайме, когда играть стало сложнее, и "МЮ" действовал более компактно.

Когда Рэшфорд играет слева, он действительно опасен. Я знал об этом и дал своим футболистам наилучшую информацию. Первый гол — типичный гол Рэшфорда. Ребята все прекрасно знали.

Такой результат — шаг назад в матче с командой, которая выходить играть с той же целью, что и мы: пытаться подниматься вверх по таблице, в топ-шесть.

Нам нужно двигаться дальше. Мы совершили ошибки, но не стоит плакать о них сейчас. Впереди у нас трудный домашний матч с "Бернли".

Как меня приняли? Как я и ожидал — мило и вежливо», — сказал тренер BBC. 0