«Зенит» интересуется защитником «Севильи»

Гильерме Аране
globallookpress.com
Команда из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием 22-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.
По данным издания, на Аране претендуют еще пять клубов: ЦСКА, «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремиу» и «Палмейрас».
Защитник перешел в «Аталанту» на правах аренды с возможностью последующего выкупа за 8 миллионов евро летом. Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне он провел 4 матча в серии А, все разы выйдя на замены и отыграв в общей сложности 75 минут. 0