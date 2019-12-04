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    «Зенит» интересуется защитником «Севильи»

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    Питерский «Зенит» заинтересован в услугах защитника «Севильи» Гильерме Аране, который выступает на правах аренды за «Аталанту», сообщает Tuttomercatoweb.

    Гильерме Аране
    Гильерме Аране

    Команда из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием 22-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

    По данным издания, на Аране претендуют еще пять клубов: ЦСКА, «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремиу» и «Палмейрас».

    Защитник перешел в «Аталанту» на правах аренды с возможностью последующего выкупа за 8 миллионов евро летом. Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2022 года.

    В нынешнем сезоне он провел 4 матча в серии А, все разы выйдя на замены и отыграв в общей сложности 75 минут. 0

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