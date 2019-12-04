«Зенит» интересуется защитником «Севильи»

Питерскийзаинтересован в услугах защитника «Севильи», который выступает на правах аренды за, сообщает Tuttomercatoweb.

Команда из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с подписанием 22-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

По данным издания, на Аране претендуют еще пять клубов: ЦСКА, «Эспаньол», «Коринтианс», «Гремиу» и «Палмейрас».

Защитник перешел в «Аталанту» на правах аренды с возможностью последующего выкупа за 8 миллионов евро летом. Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне он провел 4 матча в серии А, все разы выйдя на замены и отыграв в общей сложности 75 минут. 0