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    Генич: Российские клубы провалили эти еврокубки

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    Комментатор Константин Генич оценил выступление российских клубов на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Константин Генич
    Константин Генич

    «Провал полный и беспощадный. "Зенит" молодцом, что в такой тяжелой группе 7 очков набрал, но может не выйти в плей-офф даже с 10 очками. "Локомотив" никуда не пробился, несмотря на хорошее начало, но там сложная группа была.

    ЦСКА провалил Лигу Европы. Когда ты "Ференцварош" дважды не можешь обыграть, ничего не можешь забить, проигрываешь "Лудогорцу" 1:5, ловить нечего. "Краснодар" психологически восстал после двух поражений на старте, это неплохо, но по итогу и они могут остаться без евровесны. Еврокубки как лакмусовая бумажка — показывают, что наш футбол скорее стагнирует.

    Российский футбол стал слабее. Несмотря на выступления сборной: вроде все замечательно, но попадаем под Бельгию — и у нас колоссальные проблемы. Они были и раньше, когда мы проигрывали Бразилии, Франции.

    С Испанией нам подарили ничью 3:3, да и на чемпионате мира мы их не обыграли. Если сравнить российский футбол 2014-2015 годов, разница колоссальная. Были настоящие звезды, был хороший футбол. Инфраструктуру подтянули, но игра оставляет желать лучшего», — цитирует Генича Rusfootball.

    Напомним, лишь у «Зенита» и «Краснодара» остались шансы на плей-офф еврокубков, а «Локомотив» и ЦСКА гарантированно займут четвертые места в своих группах. 0

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