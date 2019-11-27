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    «Зенит» одержал домашнюю победу над «Лионом»

    «Зенит» — «Лион»: счет матча 2:0, обзор гола

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    Питерский «Зенит» одержал победу над «Лионом» (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 42-й минуте. Дуглас Сантос выполнил подачу с углового, Артем Дзюба выиграл борьбу и головой переправил мяч в ворота «Лиона».

    А на 84-й минуте Ерохин навесил с правого фланга, Жирков сделал скидку на радиус штрафной Оздоеву — тот бросил низом, мяч срикошетил от ноги Марсело и влетел в ворота «Лиона».

    Лига чемпионов. Группа G
    «Зенит» (Россия) — «Лион» (Франция) — 2:0 (1:0)
    Голы: Дзюба, 42 (1:0). Оздоев, 84 (2:0)«Зенит» (Россия): Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Сутормин, 90+2), Барриос, Оздоев, Дриусси (Жирков, 81), Дзюба, Азмун (Ерохин, 83)«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Марселу, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Марсал (Коне, 58), Траоре, Рейне-Аделаида, Тузар, Корне (Черки, 75), ДембелеПредупреждения: Кузяев, 16. Андерсен, 29. Марсал, 43. Дюбуа, 44. Барриос, 57.Оздоев, 74. Ракицкий, 89

    «Зенит» набрал 7 очков и поднялся на вторую строчку таблицы, обогнав «Лион» по дополнительным показателям.

    В первом круге команды сыграли вничью в Лионе — 1:1. В последнем туре 10 декабря «Бенфика» примет «Зенит», а «Лион» — «Лейпциг». 0

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