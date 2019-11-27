Левандовский — автор самого быстрого покера в истории ЛЧ

Нападающий «Баварии»забил четыре гола в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (6:0).

Для этого игроку понадобилось всего 14 минут и 31 секунду. Таким образом, поляк сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов, утверждает OptaJean.

31-летний нападающий выступает за мюнхенский клуб с 2014 клуба. За «Баварию» он провел 563 матча во всех турнирах и забил 383 гола.

«Бавария» гарантировала себе первое место в группе В (15 очков). «Тоттенхэм» гарантированно останется вторым (10). «Црвена Звезда» занимает третью строку (3), четвертый — «Олимпиакос» (1). 0