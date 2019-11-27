«Севилья» заинтересовалась форвардом ЦСКА

Нападающий московскогоможет продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Estadio Deportivo, футболистом заинтересовалась «Севилья». Как утверждает источник, спортивный директор клуба Рамон Мончи следит за Чаловым с минувшего лета. Испанцы рассматривают кандидатуру российского форварда в качестве укрепления атаки.

Отмечается, что включиться в борьбу за российского футболиста могут английские «Челси», «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне РПЛ Чалов в 17 матчах за ЦСКА забил пять голов и отдал две результативные передачи. 0