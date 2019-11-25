Шесть футболистов РПЛ прошли допинг-тест в октябре

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре протестировало на допинг шестерых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, среди проверенных оказались капитан московского «Динамо» Антон Шунин и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

Также прошли тестирование одноклубник Шунина Вячеслав Грулев (второе за год), защитник «Краснодара» Сергей Петров, еще игроки молодежного состава «Спартака» Дмитрий Маркитесов и Даниил Петрунин.

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА во второй месяц осени не обошли вниманием и ФНЛ, проверив двух футболистов московского «Торпедо»: Игоря Лебеденко и Ивана Сергеева. 0