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    Шесть футболистов РПЛ прошли допинг-тест в октябре

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    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре протестировало на допинг шестерых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ).

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, среди проверенных оказались капитан московского «Динамо» Антон Шунин и нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

    Также прошли тестирование одноклубник Шунина Вячеслав Грулев (второе за год), защитник «Краснодара» Сергей Петров, еще игроки молодежного состава «Спартака» Дмитрий Маркитесов и Даниил Петрунин.

    Инспекторы допинг-контроля РУСАДА во второй месяц осени не обошли вниманием и ФНЛ, проверив двух футболистов московского «Торпедо»: Игоря Лебеденко и Ивана Сергеева. 0

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