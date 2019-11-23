«Оренбург» — «Ахмат»: счет 1:2, обзор голов

В рамках 17 тура РПЛсумел прервать свою безвыигрышную серию и одержать гостевую победу над. Благодаря этому команда из Грозного подобралась к сопернику в турнирной таблице, заняв 10 место с 18 очками. «Оренбург» восьмой с 19 баллами на счету.

Счет был открыт в первом тайме. На 36 минуте Понсе точно исполнил 11-метровый удар, который поставили за игру рукой.

На 75 минуте Роши получил разрезающую передачу от Харина и, войдя в штрафную, сильно пробил верхом с правого угла.

«Горожане» «размочили» счет на первой добавленной минуте к матчу. После серии передач мяч был доставлен в штрафную «Ахмата». В итоге снаряд отскочил к Шкофлеку, который переиграл вратаря и добил в пустые ворота.