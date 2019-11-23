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    «Ахмат» прервал безвыигрышную серию победой над «Оренбургом»

    «Оренбург» — «Ахмат»: счет 1:2, обзор голов

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    В рамках 17 тура РПЛ «Ахмат» сумел прервать свою безвыигрышную серию и одержать гостевую победу над «Оренбургом». Благодаря этому команда из Грозного подобралась к сопернику в турнирной таблице, заняв 10 место с 18 очками. «Оренбург» восьмой с 19 баллами на счету.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт в первом тайме. На 36 минуте Понсе точно исполнил 11-метровый удар, который поставили за игру рукой.

    На 75 минуте Роши получил разрезающую передачу от Харина и, войдя в штрафную, сильно пробил верхом с правого угла.

    «Горожане» «размочили» счет на первой добавленной минуте к матчу. После серии передач мяч был доставлен в штрафную «Ахмата». В итоге снаряд отскочил к Шкофлеку, который переиграл вратаря и добил в пустые ворота.

    РПЛ. 17 тур
    «Оренбург» — «Ахмат» — 1:2
    Голы: 0:1 — 36, пенальти Понсе, 0:2 — 74 Роши, 1:2 — 90 Шкофлек«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Терехов, Зотов, Рогич (Кулишев, 87), Аюпов, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 66), Мишкич, Фамейе, Деспотович (Черных, 61)«Ахмат»: Городов, Семенов, Мусалов, Анхель, Гиголаев, Харин, Исмаэл, Глушаков (Нижич, 90), Роши (Митришев, 79), Иванов, Понсе (Садулаев, 89)Предупреждения: Гиголаев (33), Аюпов (35), Довбня (39), Иванов (64), Роши (66), Малых (72)
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