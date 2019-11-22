Лэмпард никогда не будет работать в «Тоттенхэме»

Главный тренеротверг возможность того, что он когда-либо возглавит «шпор».

Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм», хотя ранее заявлял, что никогда не станет тренером этой команды из-за любви к «Челси».

«Работа в "Тоттенхэме"? Я могу твердо сказать "нет" и повторить это через десять лет. Этого не произойдет. Думаю, у нас с Моуриньо разные ситуации. Он работал во многих клубах и нужно уважать его выбор.

Я выступал за Челси 13 лет, у меня глубокие чувства к клубу. "Челси" — в моем сердце, а это является причиной того, что я не буду тренировать "Тоттенхэм", — цитирует Лэмпарда Sky Sports. 0