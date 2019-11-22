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    Лэмпард никогда не будет работать в «Тоттенхэме»

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отверг возможность того, что он когда-либо возглавит «шпор».

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм», хотя ранее заявлял, что никогда не станет тренером этой команды из-за любви к «Челси».

    «Работа в "Тоттенхэме"? Я могу твердо сказать "нет" и повторить это через десять лет. Этого не произойдет. Думаю, у нас с Моуриньо разные ситуации. Он работал во многих клубах и нужно уважать его выбор.

    Я выступал за Челси 13 лет, у меня глубокие чувства к клубу. "Челси" — в моем сердце, а это является причиной того, что я не буду тренировать "Тоттенхэм", — цитирует Лэмпарда Sky Sports. 0

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