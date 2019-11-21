Агент Миранчука: Мне неизвестно о договорённости между «Юве» и «Локо»

Агент, представляющий полузащитника «Локомотива», прокомментировал слухи в прессе о возможном переходе игрока в

Согласно сообщениям СМИ, московский клуб выдал итальянскому агенту Габриэле Джуффриде авторизацию на переговоры с «Ювентусом» о трансфере футболиста.

«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником.

Насколько я знаю, "Локомотив" никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договорённостей между сторонами.

"Ювентус" и "Локомотив" — серьёзные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», — сказал Шпинёв изданию «Чемпионат».

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду «железнодорожников» с 2013 года.

В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 4 мяча (2 — с пенальти), а также 2 результативные передачи. 0